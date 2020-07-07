В Подмосковье ураган снес фруктовую палатку с людьми

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Днем во вторник в Москве и Московской области произошло резкое ухудшение погоды, начался ливень с грозой и шквалистым ветром. В результате в Путилково ветер сорвал с места фруктовую палатку. Об этом пишет газета «МК» со ссылкой на телеграм-канал Mash.

Вместе с брезентом в воздух подбросило двух человек. На кадрах видно, как одна фигура поднимается в воздух на два-три метра и вскоре падает на проезжую часть в десятке метров от прилавка. Второй человек был сбит с ног взлетевшей конструкцией и упал рядом.

Пострадавшую продавщицу госпитализировали. Данные о ее состоянии уточняются.