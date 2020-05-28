В Подмосковье педофил насиловал падчерицу за просмотром порно

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На востоке Московской области сотрудники полиции задержали педофила, который на протяжении нескольких лет насиловал 11-летнюю дочь своей сожительницы. Об этом пишет газета «Московский Комсомолец».

Сообщается, что 46-летняя местная жительница обратилась в полицию и попросила привлечь к ответственности своего бывшего 40-летнего сожителя. По словам женщины, она никогда не замечала, что в ее семье творится что-то неладное.

Выяснилось, что 24 мая ее дочь неожиданно сообщила, что некоторое время поживет у старшей сестры. Девочка рассказала ей, что бывший сожитель матери периодически насиловал ее. Школьница призналась, что весь кошмар длился на протяжении последних трех лет.

Мужчина заставлял школьницу смотреть вместе с ним порнографические фильмы и насиловал ее. При этом он продолжал приезжать к ней в отсутствии матери. Злоумышленник угрожал, что если все откроется, то мать депортируют, а она и ее младший брат отправятся в детский дом. В отношении него возбуждено уголовное дело.