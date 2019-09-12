В Подмосковье отец насиловал маленькую дочь, пока мамы не было дома

В полицию Сергиева Посада местная жительница. Она написала заявление на собственного мужа, заявив, что он больше года насиловал их общую дочь.

По предварительной версии, безработный мужчина приставал к ребенку каждый раз, пока его жена отсутствовала. Он говорил девочке, что это секретная игра. Когда ребенок стал отказываться от участия, отец стал запугивать малышку, пишет КП.

Отметим, что сначала мужчина отказывался признавать свою вину. Он утверждал, что ничего не делал плохого и обожает свою дочь. Однако вскоре экспертиза доказала его причастность к содеянному. Злоумышленнику грозит до 20 лет лишения свободы.