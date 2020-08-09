В Подмосковье лифтер выжил после полученного топором удара

Лифтер в подмосковном Домодедове выжил после нападения мужчины с топором. Нападавший ударил потерпевшего орудием по голове. Момент инцидента был заснят видеокамерами.

Как сообщает Пятый канал, причиной для преступления стал шум по ночам. По словам злоумышленника, потерпевший постоянно мешал ему и шумел. Вопрос мужчина решил радикально. Взял топор, спрятал его в пакет, дождался, когда его жертва выйдет из подъезда и напал на нее. После нанесения серьезнейших ударов топором по голове преступник спокойно ушел домой.

Получивший тяжелые травмы лифтер оказался в медучреждении. Ему срочно провели операцию. Он находится в коме. Информацию об этом СМИ предоставили коллеги мужчины.