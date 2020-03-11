В Петербурге студент погиб, поиграв с «травматом» на вечеринке

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Несчастный случай унес жизнь студента в Северной столице. Молодой человек погиб ночью с 8 на 9 марта на домашней вечеринке.

Как сообщает Пятый канал, ЧП произошло на улице Есенина. На место приехали полицейские и нашли в доме труп 19-летнего студента. На его теле зияло огнестрельное ранение. Свидетели происшествия рассказали, что парень был пьяным. Он достал из сейфа травматический пистолет 45-летнего отца (лицензия закончилась в 2019 году). Сперва оружие было не заряжено. Один из участников вечеринки направил его на голову и нажал курок. Выстрела не было. Тогда его приятель забрал «травмат», вставил туда заряженную обойму и отдал погибшему.

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Правоохранители забрали оружие и видеозапись с места ЧП. Вместе с пистолетом были изъяты патроны и резиновые пули. Ведется расследование. Решается вопрос о заведении уголовного дела.