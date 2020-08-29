В Петербурге сотрудники салона с огнетушителем задержали вора

В Северной столице работники салона сотовой связи задержали нерадивого вора. Момент задержания был заснят на видео, кадры оказались в распоряжении издания РЕН ТВ.

Происшествие случилось на проспекте Пятилеток. При просмотре контента видно, что грабитель уже вышел из салона связи. Однако за ним увязался один из сотрудников. Он попытался остановить и схватить злоумышленника. Пока он удерживал предполагаемого вора около входа, к нему на помощь выбегает женщина с огнетушителем.

Преступник делает пару шагов, пытаясь сбежать. Однако сделать это у него не получается. Его задержали и передали в руки правоохранителей. Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.