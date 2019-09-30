В Петербурге сфотографировали нагло припаркованный Porsche

Жители Санкт-Петербурга сфотографировали припаркованный на лестнице элитный кроссовер. Автомобиль марки Porsche поставили прямо у входа в торговую точку.

Кадр был сделан около входной двери в магазин «7Я». При просмотре фото можно заметить, что водитель серого Porsche Cayenne припарковал свое транспортное средство в непосредственной близи от здания, при этом машина стоит на эстакаде со ступенями, ведущей к дверям ТЦ.

Такая парковка разозлила пользователей Сети. Люди раскритиковали автомобилиста за наглость. Отметим, что пост с фото был размещен в паблике «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Фото: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург