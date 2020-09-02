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В Петербурге хотят сделать 3 сентября выходным

7info

Жители Северной столицы выступил с предложением сделать 3 сентября официальным выходным днём в России. Об этом сообщают «Невские новости».

Петербуржцы предлагают объявить нерабочим день, о котором поётся в знаменитой композиции Михаила Шуфутинского. Они готовы ежегодно собираться на Дворцовой площади, чтобы распевать любимый хит.

В то же время не все разделяют любовь к этой песне Шуфутинского. В интернете даже создана петиция, которая призывает Петербургское законодательное собрание запретить композицию.

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Песня «3 сентября» была написана в 1993 году композитором Игорем Крутым, автор слов – Игорь Николаев. В последнее время она стала очень популярна в интернете и породила множество мемов.

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