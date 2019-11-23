В Петербурге автомобилист палил из автомата во время езды

В ночь с 22 на 23 ноября водитель легкового автомобиля устроил стрельбу из автомата на одной из улиц Санкт-Петербурга. Это случилось прямо во время езды.

Инцидент был заснят очевидцами на видеокамеру и размещен в паблике «Дорожный инспектор Санкт-Петербург» в соцсети ВКонтакте. Заметно, что стрельба велась из охолощенного автомата на Московском проспекте. Ее осуществлял водитель черной Лады Приоры.

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Скорее всего, по факту произошедшего будет проводиться проверка. За стрельбу на улице предусмотрено наказание, сообщает Мойка78.

Фото и видео: Дорожный инспектор Санкт-Петербург ВКонтакте