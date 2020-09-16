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Новости мираПроисшествия

В пермской школе охранник на глазах первоклассника избил его маму

Никита Брыкин

В школе № 83 в Перми 14 сентября подрались охранник и мама первоклассника. Конфликт произошел в тот момент, когда женщина встречала сына из школы, пишет «КП».

Первоклашку задержали после уроков, мама зашла в здание, чтобы выяснить, в чем дело. Охранник стал выгонять ее из школы. Все произошло на глазах у испуганного семилетнего ребенка.

«В это время мой сын уже подошел к выходу и стоял у него за спиной. Я сказала, что уйду сразу, как он отпустит моего ребенка, но мужчина начал оскорблять меня. И тогда я влепила ему пощечину. Он же в ответ ударил меня по лицу и схватил за волосы», – рассказала пострадавшая.

В результате конфликта у женщины оказалась рассечена губа, она сфотографировала полученную травму, чтобы написать заявление в полицию.

Конфликт прокомментировали и в пермском охранном агентстве «Аякс». Отмечается, что охранник не пустил женщину, поскольку согласно пропускному режиму и с учетом требований по соблюдению санитарных правил доступ в здание школы ограничен.

Не согласившись с требованиями, посетительница в грубой и нецензурной форме потребовала пропустить ее. Как утверждает охранник, мама первоклассника повела себя неадекватно: она замахнулась рукой и нанесла ему удар в область головы. Затем женщина попыталась нанести еще ряд повреждений.

«Охранник вынужден был защищаться, и принял меры к выдворению женщины из школы», – объясняют в охранном агентстве «Аякс».

Пострадавший сотрудник охраны написал заявление в отдел полиции для проведения проверки по происшествию. Выяснением обстоятельств будут заниматься правоохранительные органы. Охранник был отстранен от работы.

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