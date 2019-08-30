В Перми студентка продала тысячи дырявых презервативов

В Перми студентка решила стать королевой бизнеса и заработать себе состояние, реализовывая презервативы. Однако успех достигнут не был: почти вся реализованная продукция оказалась бракованной (в контрацептивах клиенты находили дыры).

Свой товар девушка продавала в упаковке известного бренда. А закупала по рублю за штуку из Китая. В самой Поднебесной товары изготавливали промышленными масштабами. Вот только с одним очень важным изъяном – дырой. Ушлая студентка успела сбыть уже около 50 тысяч «паленых» презервативов. Постепенно в полицию стали обращаться клиенты, которые после использования некачественного товара получили для себя неприятные сюрпризы.

Так оперативники начали расследование, затем стали покупателями презервативов от пермячки и задержали ее вместе с товаром. Сейчас расследование инцидента продолжается. У девушки уже есть иск на огромную сумму от компании, чей бренд она использовала при продаже, а к этому может еще добавиться уголовная ответственность, если будут серьезные жалобы от клиентов и если выяснится, что перед продажей девушка знала, что товар бракованный, сообщает РЕН ТВ.

Фото и видео: РЕН ТВ