В Пензе мастер СТО продал машину клиента вместо того, чтобы ее сделать

32-летний житель Пензы пришел в отделение полиции и рассказал, что стал жертвой действий мастера СТО. Потерпевший уточнил, что остался без машины после того, как отдал ее в сервис на ремонт.

Это случилось в начале 2019 года. Владелец фургона Газель отогнал на станцию техобслуживания свой фургон. Мужчина не раз интересовался, когда же будет готова машина. Однако позднее угодил в больницу. Когда выписался, пошел забирать свой автомобиль.

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Однако на СТО машины не оказалось. Выяснилось, что работник сервиса погрузил сломанную машину на эвакуатор и увез. Затем продал на запчасти за 30 000 рублей. Сейчас по данному факту ведется расследование, сообщает Пенза Вгзгляд.