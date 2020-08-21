В Оренбурге юноша потушил Вечный огонь водой из бутылки

В Оренбурге подросток потушил Вечный огонь водой из бутылки. Личность парня выясняется.

Происшествие случилось на мемориале Победы. Момент тушения Вечного огня был заснят камерами видеонаблюдения.

При просмотре ролика можно увидеть, что тушить Вечный огонь юноша пришел не один. С ним были еще двое друзей. В какой-то момент один парень стал заливать Вечный огонь водой из бутылки, а двое других стояли рядом.

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После инцидента парни сели на велосипеды и скрылись. Сейчас их разыскивает полиция, сообщает «Говорит Москва».