В Омске скорая выбросила окровавленного пациента за гаражи – СМИ

- Advertisement -

Сотрудники скорой помощи в Омске выкинули пенсионера в кусты за гаражами, пишет издание «Подъем». Появилось видео с места событий.

Сообщается, что пострадавшего нашли прохожие, после чего вызвали полицию и скорую помощь.

Медики рассказали, что мужчина был пьян и устроил дебош. В частности, он «бушевал и бегал пьяный по больнице», несмотря на то, что врачи думали, что у мужчины гангрена. Также они написали заявление в полицию.

Пресс-секретарь омского минздрава Галина Назарова отметила, что пострадавший не имеет определенного места жительства. Он неоднократно сбегал из больниц, вел себя буйно и отказывался от медицинской помощи.

Видео – Piter.tv