В Омске Лада сбила двух девушек, одну пришлось снимать с капота

21 августа в Омске случилось серьезное ДТП. Легковой автомобиль наехал на двух девушек на 5-ой Северной улице. Инцидент произошел примерно в 16:45 по местному времени.

Известно, что водитель 1957 года рождения ехал на своем ВАЗ-21099. Он совершил наезд на двух девушек, которые переходили дорожное полотно в нескольких метрах от дорожного знака «Пешеходный переход». Момент наезда на людей был снят видеорегистратором, установленным на другом транспортном средстве. При просмотре видеоролика становится понятно, что Лада наехала сразу на двух пешеходов. Одна девушка от удара об машину отлетела на дорожное покрытие, вторая же просто осталась лежать на капоте «99-ой».

В результате наезда обе потерпевшие были срочно доставлены в медучреждение. По факту случившегося начато расследование, сообщает Новый Омск.

Фото: скриншот видео, vk.com/55gibdd