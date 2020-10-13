В октябре в Липецке уже начали подготавливать город к новогодней иллюминации

В Липецке уже начали подготовку к новогодней иллюминации, сообщает пресс-служба администрации.

В настоящее время в городе «Липецкгорсвет» проверяет работоспособность новогодних украшений. В том случае, если специалисты найдут недочеты, то декорации отремонтируют.

-Недавно мы включили гирлянды «Тающие сосульки» на площади Революции и улице Космонавтов. Так как их не убирали на лето, то все работы решили проводить прямо там. Гирлянды будут гореть около недели. Таким образом мы сможем выявить недочеты и устранить их, — рассказали в организации.

В ноябре уже приступят к возведению новогодней иллюминации. В районах города традиционно установят такие декорации, как «Часы», «Зимний узор», «Заяц», «Шар желаний», «Полярный медведь». Также на фонарные столбы повесят световые консоли, над дорогой растянут светодиодные гирлянды и украсят деревья вдоль улиц Советской и Космонавтов.