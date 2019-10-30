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В Новосибирском университете предложили укрепить дороги полиэтиленом

В России предложили повысить качество дорог при помощи специального покрытия из сверхвысокомолекулярного полиэтилена, которое может улучшить их износоустойчивость. Об этом рассказали «Известиям» разработчики технологии из Новосибирского института органической химии им. Н.Н. Ворожцова.

В настоящий момент это специальное покрытие дорого обходится в производстве. Однако ученые из Новосибирска отмечают, что в рамках совместного проекта смогли упростить данный процесс.

Отмечается, что подешевевший материал можно будет использовать для укрепления дорог.

-Достигнуть этого удалось за счет новых каталитических систем на основе дихлорида титана, координированного со сложной органической молекулой, — пояснил гендиректор компании — участника проекта SkyT Polymer Геннадий Жиловский.

Авторы проекта подчеркивают, что благодаря их разработке новое покрытие можно начать повсеместно применять на отечественных дорогах без излишних затрат на производство.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий».

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