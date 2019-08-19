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В Новой Москве иностранец расстрелял мать и ребенка

Уроженец Средней Азии едва не убил мать с ребенком в Новой Москве. Мужчина хладнокровно расстрелял женщину с коляской, в которой находился малыш.

Сообщается, что ЧП случилось, когда жительница Новой Москвы сделала азиату замечание из-за того, что тот кричал и бранился. В ответ мигрант достал пневматический пистолет и пошел к женщине. Москвичка взяла на руки ребенка и побежала в подъезд, чтобы спастись от агрессивного мужчины. Она успела забежать в лифт, однако вооруженный гость из Средней Азии сумел выстрелить в жертву раньше, чем закрылись двери подъемника. Пуля угодила в голову женщины.

Соседи вызвали скорую помощь пострадавшей. Очевидцы ЧП утверждают, что после нападения на мать с ребенком азиат выстрелил несколько раз в сторону детской площадки, а также сломал зеркала нескольким автомобилям. Дебошира задержали по горячим следам. По факту его выходки возбуждено уголовное дело. Ведется расследование, сообщает Царьград.

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