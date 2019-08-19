Двое пострадавших в ДТП на Солотчинском мосту находятся в тяжёлом состоянии

В субботу, 17 августа, на Солотчинском мосту в Рязани произошло ДТП. Пострадавшую в аварии беременную женщину доставили в Перинатальный центр. Её состояние оценивается как удовлетворительное. Но в аварии погиб её муж, поэтому с женщиной работают психологи. Старший ребёнок этой женщины, также пострадавший в аварии, находится в детской ОКБ в состоянии средней степени тяжести.

Заведующий травмцентром 1-го уровня Андрей Карпунин рассказал, что с первой аварии в ОКБ было доставлено 7 пострадавших, из них двое госпитализированы. Со второй аварии доставили четверых пострадавших, из которых госпитализировали троих. В настоящее время в ОКБ находятся пять пострадавших, двое из них – в крайне тяжёлом состоянии.