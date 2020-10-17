В Новгородской области 375 млн рублей выделили на ремонт объектов электросетевого комплекса

В Новгородской области на ремонт объектов электросетевого комплекса МРСК Северо-Запада выделили 375 млн рублей, сообщает «Колмово.ру».
При этом общие затраты на выполнение всех работ составили 348 млн рублей.
Дополнительные деньги пойдут на капитальный ремонт семи воздушных линий, которые снабжают электричеством Любытинский, Хвойнинский, Маловишерский, Крестецкий и Старорусский районы. Также в планах провести капремонт линий 0,4 кВ в населённых пунктах Волна, Байнево, Сухая Нива, Поддорье и Старина.