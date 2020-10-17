Суббота, 17 октября, 2020
6.1 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости мираОбщество

В Новгородской области 375 млн рублей выделили на ремонт объектов электросетевого комплекса

Елена Лобанова

В Новгородской области на ремонт объектов электросетевого комплекса МРСК Северо-Запада выделили 375 млн рублей, сообщает «Колмово.ру». 

— При подготовке к зимнему периоду 2020-2021 годов было отремонтировано 75 км воздушных линий и 149 коммутационных аппаратов. Кроме того, почти 5 000 изоляторов были вовремя заменены, — рассказал главный инженер Сергей Карпов.

При этом общие затраты на выполнение всех работ составили 348 млн рублей. 

Дополнительные деньги пойдут на капитальный ремонт семи воздушных линий, которые снабжают электричеством Любытинский, Хвойнинский, Маловишерский, Крестецкий и Старорусский районы. Также в планах провести капремонт линий 0,4 кВ в населённых пунктах Волна, Байнево, Сухая Нива, Поддорье и Старина.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В ночь на воскресенье в Рязани ожидается мокрый снег

Новости Рязани
Погода в Рязанской области стремительно меняется. Ещё пару дней назад погоду можно было сравнить с летней. А завтра уже ожидается снег.
Узнать больше

Как укрепить иммунитет собаки

Акценты
Осень – время переменчивой прохладной погоды и вирусов, а это значит, что иммунную систему вашего любимца необходимо хорошо подготовить к зимнему периоду....
Узнать больше

Рязанцы могут увидеть «Монеты славы»

Культура
В Лесопарке начала работать фотовыставка «Монеты славы». Все желающие могут увидеть изображения памятных монет Банка России, посвященных спортивным событиям, чемпионам, их достижениям...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязани скончалась известный телеоператор Наталья Андронова

Новости Рязани
В пятницу, 16 октября, ушла из жизни Наталья Андронова, телеоператор Государственной телерадиокомпании «Ока». Наталья Андронова вместе со своими...
Узнать больше

Что посмотреть в Рязани в выходные

Новости Рязани
Суббота, 17 октября 11.00 – Музыкальный фестиваль, посвященный воплощению творчества С.А. Есенина в музыке «Откроем томик Есенина…» в...
Узнать больше

Правительство объявило 31 декабря выходным днём

Новости Рязани
Правительство РФ объявило 31 декабря 2021 года выходным днём. Такое постановление подписал Михаил Мишустин. Выпадающие на субботу и воскресенье...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как укрепить иммунитет собаки

Акценты
Осень – время переменчивой прохладной погоды и вирусов, а это значит, что иммунную систему вашего любимца необходимо хорошо подготовить к зимнему периоду....
Узнать больше

Экс-разведчица Вавилова: Вы никогда не должны были узнать обо мне

Акценты
В четверг, 8 октября, в Рязани состоялась встреча с полковником в отставке, разведчицей-нелегалом Службы внешней разведки России Еленой Вавиловой. Рязанцы получили уникальную...
Узнать больше

10 октября – День рождения ВКонтакте

Акценты
Соцсети прочно вошли в нашу жизнь. Причём – во все её сферы. Здесь мы смотрим фильмы, слушаем музыку, проходим обучающие курсы и...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+