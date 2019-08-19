В Норильске медведь украл еду у туристов и попал на видео Жители Норильска выбрались в лес на пикник, однако стали жертвой проделок местного медведя. Об этом пишет РЕН ТВ.

На опубликованных кадрах видно, как зверь хозяйничает на столе у туристов, не обращая внимания на их присутствие. Лесного зверя не смутили крики людей, и он продолжает лакомиться найденной едой.