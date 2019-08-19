На главную Новости мира В Норильске медведь украл еду у туристов и попал на видео
Новости мираПроисшествия

В Норильске медведь украл еду у туристов и попал на видео

В Норильске медведь украл еду у туристов и попал на видео Жители Норильска выбрались в лес на пикник, однако стали жертвой проделок местного медведя. Об этом пишет РЕН ТВ.

На опубликованных кадрах видно, как зверь хозяйничает на столе у туристов, не обращая внимания на их присутствие. Лесного зверя не смутили крики людей, и он продолжает лакомиться найденной едой.

«Медведи продолжают объедать туристов! В смысле съедают бессовестно их еду. А все потому, что мы их ягоду и грибы собираем!», – написал автор видео.

Загрузка...

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Рязанские магазины оштрафовали на 89 тысяч за неправильное размещение молочной продукции

Иеромонах Фотий выступил на православном фестивале под Рязанью

МЧС предупредило рязанцев о тумане

В ДТП у «Глобуса» в Рязани пострадал мотоциклист

Опубликовано видео с места смертельного ДТП на Солотчинском мосту

Тушение сараев в Рязани показали от первого лица

В Рязани прошёл концерт «Яблочный Спас»

Елена Митина приняла участие в церемонии закрытия VII Международного фестиваля гончаров

Елена Сорокина провела объезд городских территорий

В Касимове развалился на части памятник Ленину

Форум древних городов в Рязани. Instagram-обзор

Что произошло в районах Рязанской области за неделю? Обзор событий от РИА «7 новостей»

Главные фото уходящей недели

В Рязанской области за день выпала месячная норма осадков

Лица в истории Рязанской области: полный кавалер ордена Славы, поэт и доктор философских наук

На трассе М-5 под Рязанью образовалась пробка из-за ДТП

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Стали известны подробности о незаконченном фильме Хуциева 

В российских банках возникли проблемы со сбором биометрии

Соцсети: в Старом Осколе школьницы жестоко избили сверстницу