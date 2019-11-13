В Нижегородской области после погони задержали скорую помощь

В Нижегородском регионе двое мужчин угнали машину скорой помощи и попытались скрыться. ЧП случилось 11 ноября, в вечернее время суток, в населенном пункте Большое Мурашкино. Через несколько минут медицинскую Газель уже преследовали правоохранители на улицах города Кстово.

Стражи порядка призывали угонщиков остановиться, но нарушители только прибавляли скорость, игнорируя правила и требования полицейских. Во время погони творился настоящий экшн: злоумышленники выезжали на полосу встречного движения, пролетали перекрестки на красный свет, пытались вытолкнуть автомобиль ДПС с дорожного полотна. Сотрудникам ГИБДД даже пришлось стрелять по колесам скорой. Рядом с деревней Подлёсово преступники остановили машину и попытались скрыться в лесу, однако их догнали и арестовали.

По факту угона машины скорой возбуждено уголовное дело. Уже известно, что задержанные были судимы ранее. Расследование продолжается, сообщает НН.ру.

Фото и видео: ГИБДД