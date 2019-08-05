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В Наро-Фоминске школьник скончался после драки с десантником

2 августа 16-летний парень, работающий в кафе помощником повара, подрался с бывшим десантником, отмечавшим день ВДВ. Инцидент завершился печально: юноша погиб.

Когда 16-летний молодой человек был на работе, в заведение пришла компания десантников. Отмечавшие праздник стали оскорблять гостей кафе. Тогда сотрудник решил заступиться за обиженных людей. Конфликт с военнослужащим перешел в драку, во время которой ВДВ-шник нанес удар в голову своему оппоненту. После этого мальчик потерял сознание. Домой потерпевшего сопроводил брат.

На следующее утро пострадавший был найден мертвым дома. По данному факту начато расследование, сообщает runews24.ru.

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