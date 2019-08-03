В Мурманской области мужчина задушил девушку и уснул рядом с ее телом

Перед судом предстанет житель Мурманской области. Он обвиняется в убийстве местной жительницы.

Инцидент произошел еще в 2015 году. По версии следствия, мужчина со своей возлюбленной распивали спиртное. В какой-то момент он посчитал, что девушка слишком много пьет и сделал ей замечание. Собутыльница ответила грубостью и заявила, что изменила сожителю с бывшим молодым человеком.

В результате злоумышленник задушил женщину поясом от халата, после чего уснул рядом с ее телом, пишет телеканал «РЕН».

В настоящее время злоумышленник заключен под стражу, уголовное дело направлено в суд.