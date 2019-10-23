В Москве водитель погрузчика протаранил двух женщин-полицейских

В центре столицы Российской Федерации водитель погрузчика сбил ковшом двух женщин. Позже выяснилось, что потерпевшие работают в полиции. Они являются сотрудницами финансово-экономического департамента МВД

Информация об инциденте появилась в паблике «ДТП и ЧП Москва» в соцсети ВКонтакте. Известно, что в результате наезда девушки-полицейские получили травмы. Водитель техники скрылся с места ДТП. Его ищут.

Сообщается, что происшествие случилось в Погорельском переулке. На данном участке в настоящее время проводятся ремонтные работы.

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