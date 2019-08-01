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В Москве внедорожник протаранил надземный переход

В социальных сетях очевидцы рассказали о серьезном ДТП, которое произошло на Киевском шоссе в Москве. Неподалеку от Внуково внедорожник Nissan Murano протаранил надземный пешеходный переход.

Информация о происшествии была размещена в паблике «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК» в соцсети ВКонтакте. Там же очевидец опубликовал видео с места событий. По данным свидетелей, японский автомобиль красного цвета врезался в надземный переход, ехав со скоростью 100 км/час.

Сообщается, что в результате ДТП травмы получил лишь сам автомобилист, влетевший в объект инфраструктуры. У мужчины сломан мизинец на ноге.

Видео очевидцев

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