В Москве внедорожник протаранил надземный переход

В социальных сетях очевидцы рассказали о серьезном ДТП, которое произошло на Киевском шоссе в Москве. Неподалеку от Внуково внедорожник Nissan Murano протаранил надземный пешеходный переход.

Информация о происшествии была размещена в паблике «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК» в соцсети ВКонтакте. Там же очевидец опубликовал видео с места событий. По данным свидетелей, японский автомобиль красного цвета врезался в надземный переход, ехав со скоростью 100 км/час.

Сообщается, что в результате ДТП травмы получил лишь сам автомобилист, влетевший в объект инфраструктуры. У мужчины сломан мизинец на ноге.

Видео очевидцев