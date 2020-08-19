В Москве толпа рабочих закидала камнями и избила водителя грузовика

Шесть человек задержаны в Москве после нападения на водителя грузовика. ЧП произошло на улице Рождественской и было записано на видео.

При просмотре контента можно увидеть, как толпа рабочих сперва забрасывает «Газель» камнями. После этого мужчины выволакивают водителя из кабины и начинают бить его.

Как сообщает РЕН ТВ, потерпевшего срочно доставили в одну из московских больниц. Полицейские проводят проверку по факту сучившегося. Устанавливаются другие участники избиения. Как сообщают очевидцы, многим участникам разборки удалось скрыться после прибытия стражей порядка.