В Москве сотни мигрантов устроили акцию протеста – СМИ

Около одного из торговых центров на Калужском шоссе в Москве торговцы-мигранты устроили народный сход. Об этом пишет газета «Московский Комсомолец» со ссылкой на Telegram-канал Baza.
Сообщается, что участниками акции протеста стали порядка 500 мужчин. Причиной их недовольства стало повышение арендной платы с 5 до 7 тысяч. При этом изначально они просили администрацию ТЦ снизить размер платы. Узнав, что она вырастет, выходцы из стран СНГ вызвали «подкрепление».
Официально данную информацию в МВД пока не комментировали. Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео инцидента.
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