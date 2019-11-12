В Москве сняли на видео кислотного маньяка

В Москве неизвестный мужчина облил домофон одной из многоэтажек серной кислотой. Об этом сообщает РЕН ТВ.



Мужчину уже прозвали кислотным маньяком. От его действий пострадала консьерж подъезда. Женщина вышла на улицу и попыталась оттереть пятна на домофоне тряпками, после чего у неё заболели руки.



– Руки буквально загорелись и покрылись сыпью, – рассказала москвичка.



Пользователи соцсетей опознали мужчины. Некоторое время он жил в хостеле, расположенном неподалёку, но теперь тот закрылся, а «маньяк» сбежал. Местные жители предполагают, что это была месть за подругу мужчины, которую пару дней назад поймали за кражей цветов.



Кислоту из подъезда убирали сотрудники МЧС, испорченный домофон поменяли. Но жильцы дома подходят к нему с опаской, ведь кислоту мужчина вылил не всю…

