В Москве пассажиры сняли спящего за рулем таксиста

В столице РФ пассажиры такси сняли на видео спящего водителя такси. Информация и видеоролик были размещены в паблике «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК» в соцсети ВКонтакте.

При просмотре ролика можно увидеть, как таксист уснул во время транспортировки пассажиров из одной точки в другую. Видимо, водитель решил вздремнуть, пока его авто стоит в пробке. Однако мужчину «спалили»: стоявшие впереди машины уже поехали, а вот таксист продолжал смотреть сны.

Сладким сновидениям помешали пассажиры такси. Они похлопали шофера по плечу и призвали проснуться. Водитель встрепенулся и сразу же продолжил движение.