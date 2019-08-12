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В Москве неизвестная болезнь убила студентку за пару дней

В Москве за несколько дней скончалась студентка из города Воронежа. Девушку убил недуг, который врачи не смогли распознать.

Сперва у погибшей поднялась температура тела. Она стала составлять 40 градусов. После этого покраснело горло студентки, спустя день начались рвота и диарея. Врачи назначили лечение потерпевшей, но оно не помогло. У девушки начали очень сильно болеть мышцы, затем посинели конечности. Но даже после этого доктор не заметила ничего подозрительного и рекомендовала продолжать принимать средства от обезвоживания.

Спустя некоторое время онемели конечности и рот студентки. Затем пострадавшая впала в кому и была госпитализирована в реанимационное отделение. Там медики констатировали смерть потерпевшей.

Глава кафедры инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова отметила, что симптомы болезни девушки могут говорить о менингите, энцефалите или сепсисе. Точно о причине смерти студентки расскажет экспертиза, сообщает Лента.ру.

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