В Москве мужчина выкинул из лифта уборщицу

В Интернете опубликовали видеоролик, на котором «в главной роли» мужчина, проживающий в Москве. Он выкидывает из лифта уборщицу в доме на улице Русанова.
Видео выложили на просторах соцсети Facebook. На нем видно, как женщина проводит уборку в подъезде и лифте. Внезапно в открытый лифт заходит мужчина, который силой вышвыривает из него уборшицу. Не ожидавшая такого жесткого обращения женщина падает на пол.
Уточняется, что гражданин совершил некрасивый поступок потому, что ему помешала уборка лифта, сообщает РЕН ТВ.
Видео: РЕН ТВ