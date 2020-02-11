В Москве мужчина выкинул из лифта уборщицу

В Интернете опубликовали видеоролик, на котором «в главной роли» мужчина, проживающий в Москве. Он выкидывает из лифта уборщицу в доме на улице Русанова.

Видео выложили на просторах соцсети Facebook. На нем видно, как женщина проводит уборку в подъезде и лифте. Внезапно в открытый лифт заходит мужчина, который силой вышвыривает из него уборшицу. Не ожидавшая такого жесткого обращения женщина падает на пол.

<noscript><iframe src="https://ren.tv/video/embed/659586#autoplay=1;" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen></noscript>

Уточняется, что гражданин совершил некрасивый поступок потому, что ему помешала уборка лифта, сообщает РЕН ТВ.

Видео: РЕН ТВ