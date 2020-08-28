В Москве мужчина подрался с пятилетним мальчиком из-за игрушки

В одном из парков в столичном районе Черемушки произошел конфликт между взрослым мужчиной и мальчиком. Об этом пишет «Лайф».



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Сообщается, что москвич схватил чужого ребенка, таскал его по земле и выворачивал руки. По предварительной версии, пострадавший якобы подбросил в воздух игрушку, принадлежавшую ребенку того самого мужчины.

Увидев происходящее, мать пострадавшего мальчика попыталась отбить его у агрессивно настроенного отца, но тот не собирался отпускать его. В итоге женщина вызвала полицию. Стражи порядка разыскивают мужчину.