В Москве муж убил жену, пока полицейские решали, ехать ли на вызов

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Газета «МК» раскрыла детали жуткой семейной драмы в Москве, в результате которой погибла местная жительница.

Сообщается, что осенью 2019 года она решила расстаться с мужчиной, который работал слесарем в Мосводоканале. Женщина сообщила ему об этом. Скандал начался в квартире под вечер. Употребивший алкоголь злоумышленник начал избивать подругу.

Агрессивная ругань, угрозы убийством, шум и грохот заставили жильцов вызвать полицию. Прибывший наряд полиции забрал дебошира, а его жертва осталась дома. Но уже через несколько часов мужчина снова оказался на пороге.

В результате он забил гражданскую жену до смерти на балконе. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Также перед законом ответит дежурный дежурной части ОМВД по району Лианозово. В отношении капитана полиции возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Оказалось, что полицейский не только отпустил тирана из участка, но и после этого не направил наряд полиции по адресу, когда поступил второй звонок от соседей пары.