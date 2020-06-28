Воскресенье, 28 июня, 2020
20 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту
Новости мираПроисшествия

В Москве муж убил жену, пока полицейские решали, ехать ли на вызов

Никита Брыкин
- Advertisement -

Газета «МК» раскрыла детали жуткой семейной драмы в Москве, в результате которой погибла местная жительница.

Сообщается, что осенью 2019 года она решила расстаться с мужчиной, который работал слесарем в Мосводоканале. Женщина сообщила ему об этом. Скандал начался в квартире под вечер. Употребивший алкоголь злоумышленник начал избивать подругу.

Агрессивная ругань, угрозы убийством, шум и грохот заставили жильцов вызвать полицию. Прибывший наряд полиции забрал дебошира, а его жертва осталась дома. Но уже через несколько часов мужчина снова оказался на пороге.

В результате он забил гражданскую жену до смерти на балконе. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Также перед законом ответит дежурный дежурной части ОМВД по району Лианозово. В отношении капитана полиции возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Оказалось, что полицейский не только отпустил тирана из участка, но и после этого не направил наряд полиции по адресу, когда поступил второй звонок от соседей пары.

- Advertisement -

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Предыдущая статьяМать и ее дочь превратились в мумий за время самоизоляции в Москве
Следующая статьяВ Рязани дерево упало на машины

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязани дерево упало на машины

Новости Рязани
В субботу, 27 июня, на улице Новой в Рязани дерево упало на машины. Об этом сообщается в группе Подслушано у Водителей Рязани...
Узнать больше

Огромный вяз упал на исторический дом в центре Рязани

Новости Рязани
В субботу, 27 июня, во время сильного дождя большой старый вяз упал на историческое здание в центре Рязани. В...
Узнать больше

В воскресенье в Рязанской области ожидается град

Новости Рязани
Днём в воскресенье, 28 июня, в Рязанской области вновь может пройти град. Метеопрогноз размещён на официальном сайте регионального управления МЧС России.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Потоп после дождя в Рязани сняли на видео

Новости Рязани
Корреспондент РИА «7 новостей» снял на видео перекрёсток улиц Ленина и Введенской, рядом с ТЦ «Атрон». Ливневая канализация в этом месте в очередной раз не справилась с потоками воды.
Узнать больше

Партия «Новые люди»: более 60% жителей Рязанской области поддерживают идею обновления власти

Новости Рязани
Более 60% жителей Рязанской области хотят видеть во власти новые лица. Таковы данные опроса партии «Новые люди», поступившего в редакцию РИА «7 новостей».
Узнать больше

Новости Рязани сегодня: 26 июня

Новости Рязани
Число официально подтверждённых случаев коронавируса в Рязанской области достигло 5027. В пятницу оперативная группа регионального правительства сообщила ещё о 43 новых случаях.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как защитить клубнику от гнили

Акценты
Клубничный сезон в разгаре. Именно сейчас – самое время лакомиться сладкой ароматной клубникой и заготавливать её впрок. Если вы приобретаете ягоды в...
Узнать больше

Как вернуть деньги за товар, который вы не покупали

Акценты
Иногда только вернувшись из магазина, мы проверяем чек на купленные продукты. Что делать, если вы уже дома обнаружили в чеке товар, за...
Узнать больше

5 фильмов про Олимпиаду и олимпийских спортсменов

Акценты
23 июня — Международный олимпийский день. В связи с этим предлагаем вам подборку фильмов про Олимпиаду и олимпийских спортсменов. К сожалению, в...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+