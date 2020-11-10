В Липецкой области «Рено» сбил 11-летнюю девочку

В Ельце автомобиль «Рено» совершил наезд на 11-летнюю школьницу. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Липецкой области.
Авария произошла примерно в 8:00 на улице Свердлова. За рулем автомобиля находился 51-летний мужчина. В результате девочка получила травмы, но была отпущена после оказания помощи.
На той же улице около 8:00 произошло и еще одно ДТП. Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле сбил 17-летнего пешехода. Парень получил травму, но также был отпущен после оказания помощи.
А в Измалковском районе сбили велосипедиста. На автотрассе «Орле-Тамбов» 61-летний мужчина за рулем «Мерседеса» сбил 40-летнего велосипедиста. Мужчину с травмами доставили в больницу.