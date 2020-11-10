В Липецкой области «Рено» сбил 11-летнюю девочку

В Ельце автомобиль «Рено» совершил наезд на 11-летнюю школьницу. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Липецкой области.

Авария произошла примерно в 8:00 на улице Свердлова. За рулем автомобиля находился 51-летний мужчина. В результате девочка получила травмы, но была отпущена после оказания помощи.

На той же улице около 8:00 произошло и еще одно ДТП. Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле сбил 17-летнего пешехода. Парень получил травму, но также был отпущен после оказания помощи.

А в Измалковском районе сбили велосипедиста. На автотрассе «Орле-Тамбов» 61-летний мужчина за рулем «Мерседеса» сбил 40-летнего велосипедиста. Мужчину с травмами доставили в больницу.

— Нельзя забывать, что во время каникул дети больше времени проводят на улице, поэтому тем, кто за рулем надо быть еще более внимательными и осторожными. Пешеходы в темное время суток обязательно должны использовать световозвращатели – они сделают людей на дороге более заметными, и, следовательно, водитель раньше среагирует и снизит скорость, — рассказали в пресс-службе регионального УМВД.