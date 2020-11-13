В Липецкой области прокуратура наказала Евгению Уваркину за незаконный ремонт улицы

Прокуратура Липецкой области вынесла представление главе администрации Евгении Уваркиной за некачественный ремонт улицы Космонавтом. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.
В марте 2019 года на сайте госзакупок опубликовали извещение об открытом аукционе. Речь шла о дорожных работах от площади Космонавтом до площади Авиаторов. Стоимость проекта оценили в 300 млн рублей.
Липецкий УФАС проверил правомерность допуска и отказа в допуске аукционных заявок. Оказалось, что победитель аукциона ООО ТК «Руслан-1» незаконно допущен к участию. В документации, предоставленной организацией, характеристика щебня не соответствовала требованиям.
Затем счетная палата проверила использование бюджетных средств на реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги». Тут также выявили некоторые нарушения. Оказалось, что качество работ и используемые материалы не соответствуют документации, которая была представлена к аукциону.
В настоящее время прокуратурой направлено исковое заявление о понуждении администрации города Липецка устранить все имеющиеся дефекты дорожного полотна.