В Липецке возле подъезда жилого дома из дробовика расстреляли 49-летнего «бандита из 90-х»

В субботу, 28 ноября, в Липецке прям возле подъезда жилого дома из дробовика расстреляли 49-летнего бывшего члена местной ОПГ. Об этом сообщает Gorod48.

Происшествие случилось на улице Яна Фабрициуса. Валерий Шевцов вышел из девятиэтажного дома в магазин за хлебом. В этот момент в него начали стрелять.

— Мужчину госпитализировали в ОКБ. Во время операции хирурги вынули из груди и живота раненого несколько десятков дробин. В настоящее время пострадавший находится в тяжелом состоянии, — говорится в сообщении.

По факту произошедшего следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство».

По данным СМИ, в 90-е годы Валерия Шевцова пытались привлечь к уголовной ответственности за торговлю наркотиками и двойное убийство, произошедшее в районе Манежа. Однако посадить бывшего участника ОПГ «Липецкая братва» не удалось.