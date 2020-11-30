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В Липецке возле подъезда жилого дома из дробовика расстреляли 49-летнего «бандита из 90-х»

Елена Лобанова

В субботу, 28 ноября, в Липецке прям возле подъезда жилого дома из дробовика расстреляли 49-летнего бывшего члена местной ОПГ. Об этом сообщает Gorod48. 

Происшествие случилось на улице Яна Фабрициуса. Валерий Шевцов вышел из девятиэтажного дома в магазин за хлебом. В этот момент в него начали стрелять. 

— Мужчину госпитализировали в ОКБ. Во время операции хирурги вынули из груди и живота раненого несколько десятков дробин. В настоящее время пострадавший находится в тяжелом состоянии, — говорится в сообщении. 

По факту произошедшего следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство». 

По данным СМИ, в 90-е годы Валерия Шевцова пытались привлечь к уголовной ответственности за торговлю наркотиками и двойное убийство, произошедшее в районе Манежа. Однако посадить бывшего участника ОПГ «Липецкая братва» не удалось.

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