В Липецке возбудили пять уголовных дел против «Свидетелей Иеговы»*

В Липецке возбудили пять уголовных дел в отношении местных жителей от 42 до 67 лет. Следователи считают, что они причастны к религиозной организации «Свидетели Иеговы». Деятельность организации запрещена на территории России. Об этом сообщает пресс-служба СК по Липецкой области.

По решению Верховного Суда РФ организацию «Свидетели Иеговы» признали экстремистской. При этом подозреваемые в период с 22 января по 15 ноября 2020 года участвовали в запрещенной религиозной деятельности. В частности, они созывали различные собрания, организовывали религиозные выступления и богослужения, проповедовали и привлекали новых сторонников.

— В ходе собраний подозреваемые обсуждали с пришедшими религиозную нетерпимость к представителям иных конфессий, пропагандировали превосходство учений данной организации над другими религиями, изучали литературу, включенную в федеральный список экстремистских материалов, осуществляли сбор денежных средств для финансирования этой организации, — говорится в сообщении.

Липецкие следователи совместно с УФСБ и Росгвардией провели девять обысков, в результате которых нашли множество запрещенной литературы и прочие документы.

В настоящее время все подозреваемые задержаны. В зависимости от степени участия каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 282.2 и ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (организация и участие в деятельности экстремистской организации).

* Деятельность организации запрещена на территории России.