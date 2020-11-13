В скором времени в Липецке на пересечении улиц Гагарина, Ленина и Студеновская появится новый светофор. 12 ноября на участке уже стартовали подготовительные работы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

При этом в мэрии отметили, что пешеходный переход там не предусмотрен, а светофор будет работать только для машин. Так, автомобили, которые спускаются по улице Гагарина в сторону ЛГПУ, будут совершать остановку, пока машины с улицы Студеновская поворачивают на Ленина.

К такому решению пришли из-за аварийного участка. В ГИБДД напомнили, что тут нередко случаются «боковые» столкновения.

Специалисты уже приступили к созданию «направляющих» островков – участков для разграничения полос движения. Их будет два.

Кроме того, для безопасного дорожного движения рядом со школой №26 установили новые знаки «Дети», «Искусственная неровность» и сделали ограничение скорости до 40км/ч.