В Липецке 63-летний мужчина выстрелил из ракетницы в лицо многодетной матери

Жительница города Липецка Анна Воробьева стала жертвой неадекватного соседа. Во дворе дома 14 по улице Ильича ее травмировал 63-летний мужчина.

Инвалид выстрелил женщине в лицо из пиротехнического устройства «Сигнал охотника». В результате нападения она получила травмы и была доставлена в медучреждение. В больнице Анна не осталась. Причиной тому послужил тот факт, что она является многодетной матерью. Оставить детей одних она не может.

Сотрудники пресс-службы прокуратуры в Липецком регионе рассказали, что было заведено уголовное дело по факту умышленного причинения легкового вреда здоровью из хулиганских побуждений. При этом применялись предметы, используемые в качестве оружия, сообщает Город 48.

Фото: Город 48