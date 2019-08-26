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В Кузбассе залп салюта попал в людей: есть травмированные

В городе Киселевске Кемеровской области проходило празднование Дня шахтера. К празднику подготовили фейерверк и начали запускать в вечернее время. Однако процесс пошел не по плану: один из залпов угодил в зрителей.

В результате происшествия травмы получила пожилая местная жительница. Ее срочно госпитализировали. По словам очевидцев, во время размещения пусковой установки были нарушены правила безопасности. Залпы осуществлялись вблизи от автобусов, которые должны были везти гостей праздника по домам.

Официальные данные по факту ЧП пока отсутствуют. Однако на видео момент происшествия попал, сообщает Ваш город.

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