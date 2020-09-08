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Новости мираПроисшествия

В Курской области учителя осудили за секс с ученицей

Никита Брыкин

Солнцевский районный суд вынес приговор бывшему учителю физкультуры, который обвинялся в интимной связи с 14-летней школьницей. Об этом пишет портал «46ТВ».

Пенсионер, имея педагогическое образование и опыт работы с несовершеннолетними, совершил развратные действия без применения насилия. По предварительным данным, девочка вступила в половую связь с пожилым мужчиной по обоюдному желанию.

По версии следствия, фигурант на своей машине отвозил школьницу в безлюдные места и вступал с ней в интимную связь. В итоге она рассказала обо всем своей подруге, а та сообщила родителям.

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В итоге суд назначил мужчине наказание – 5 лет колонии-поселения с последующим лишением права заниматься педагогической деятельностью на срок пять лет. Кроме того, он будет должен компенсировать полученный школьницей моральный вред в сумме 200 тысяч рублей.

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