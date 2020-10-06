В Красноярске осудят чиновников, обобравших ветеранов ВОВ

Близится к завершению одно из резонансных дел последнего времени против высокопоставленных чиновников в Красноярске, которые обобрали ветеранов Великой Отечественной войны, пишет «КП».

Эта история вскрылась два года назад. На скамье подсудимых оказались Наталья Колягина – бывший первый замминистра, и Ольга Гилева – экс-начальник отдела по делам ветеранов. Их обвиняют в мошенничестве в крупном размере.

По версии следствия, с 2017 по 2018 год Колягина и трое сотрудников коммерческой организации похитили более 4,2 миллиона рублей, выделенные из бюджета края на приобретение подарков ветеранам ко Дню Победы. Взамен ценных подарков ветеранам были вручены более дешевые – в меньшем количестве.

Оставшиеся деньги обвиняемые присвоили. На тот момент действующая министр социальной политики Галина Пашинова, достоверно зная, что контракты на приобретение подарков не исполнены, подписала все документы, явившиеся основанием для перечисления денег коммерческой организации.

Материалы переданы в суд. Если вина бывших чиновниц будет доказана, им грозят серьезные сроки.