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В Кирове пьяный водитель напал сотрудников ДПС

Накануне в Кирове нетрезвый водитель совершил нападение на группу сотрудников ДПС. Ему не понравилось, каким образом его остановили полицейские.

Как пишет портал «Life.ru», мужчина ехал по Производственной улице. Его остановили, чтобы проверить документы. Однако автолюбитель принялся кричать и замахиваться на стражей порядка, после чего накинулся на одного из них и сбил с его головы фуражку.

Отметим, что нарушителя повалили на землю и заковали в наручники. Теперь помимо штрафа за езду в пьяном виде ему грозит уголовная ответственность.

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