В Казани женщина 34 года прожила с червем в печени из-за знахаря

Жительница Казани Фирдауся Шакирова 34 года прожила с огромным мертвым червем в печени. Все из-за того, что она поверила знахарю, сообщает Lenta.ru.

Как-то женщина почувствовала недомогание и обратилась к знахарю. Тот ей сказал, что червя в организме больше нет. Однако врачи уверяют, что паразит умер, но все еще находился в органе. А за долгие годы покрылся оболочкой и вырос до размера теннисного мяча. Медицинский персонал сказал, что женщина заразилась эхинококкозом.

Но после похода к знахарю, женщина снова почувствовала себя плохо и решила обратиться к специалистам. Врачи сделали анализы и из-за оболочки подумали, что это онкологические новообразование. Анализ крови же показал токсичное заражение.

— В результате женщине пришлось удалить 1 / 8 часть печени, так как она была заполнена желчью, остатками паразитов и гноем. В настоящее время с Фирдаусей Шакировой все в порядке, ее уже готовят к выписке, — говорится в сообщении.