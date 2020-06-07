В Казани ребёнка засунули в мусорку и заставили доставать просрочку

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В Казани местные жители засняли на видео вопиющий случай. Маленькую девочку засунули в урну.

Инцидент случился на проспекте Ибрагимова. В главных ролях — две женщины. Они закинули в мусорный контейнер маленького ребёнка и заставили доставать из тары просроченную еду. Именно так описали случай очевидцы. Видео момента было опубликовано в Сети.

Контент вызвал огромный резонанс среди пользователей Интернета. Люди стали возмущаться и ругаться на женщин, засунувших девочку в урну, пишет Вечерняя Казань.