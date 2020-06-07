В Казани избитый мужчина час лежал на асфальте и ждал скорую

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В Казани на видео засняли голого гражданина, который лежал на асфальте после избиения. По словам очевидцев, мужчине пришлось прождать час под дождем, пока на место инцидента приехали представители экстренных служб.

Местные жители решили облегчить жизнь мужчины, как могли. Они вышли на улицу, накрыли потерпевшего дождевиком, а также встали вокруг него с зонтами, закрывая от попадания дождя.

По словам очевидцев, ждать появления полиции и скорой пришлось около часа. Все это время избитый человек лежал, из его рта шла кровь, пишет Вечерняя Казань.