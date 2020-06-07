Воскресенье, 7 июня, 2020
18.9 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

В Казани избитый мужчина час лежал на асфальте и ждал скорую

Алексей Агеев
-

В Казани на видео засняли голого гражданина, который лежал на асфальте после избиения. По словам очевидцев, мужчине пришлось прождать час под дождем, пока на место инцидента приехали представители экстренных служб.

Местные жители решили облегчить жизнь мужчины, как могли. Они вышли на улицу, накрыли потерпевшего дождевиком, а также встали вокруг него с зонтами, закрывая от попадания дождя.

По словам очевидцев, ждать появления полиции и скорой пришлось около часа. Все это время избитый человек лежал, из его рта шла кровь, пишет Вечерняя Казань.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Названы зарплаты рязанских главврачей

Новости Рязани
Стали известны зарплаты главврачей рязанских больниц. Информация об этом за 2019 год опубликована на сайте Минздрава Рязанской области.  Отметим,...
Узнать больше

В тяжёлом состоянии остаются 22 рязанца с COVID-19

Новости Рязани
Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила новые данные о состоянии пациентов с коронавирусом. На субботу, 6 июня, в больницах находятся 354 человека...
Узнать больше

В Рязани перенесли фестиваль «Небо России»

Новости Рязани
В Рязани перенесли фестиваль «Небо России». Об этом сообщается в официальной группе фестиваля в социальной сети ВКонтакте.  Фестиваль, как...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Прилепин и Охлобыстин присоединились к субботнику в рязанском Есенин центре

Культура
Писатель Захар Прилепин и актёр Иван Охлобыстин приняли участие в субботнике рядом со зданием, в котором планируют разместить Есенин центр. Мероприятие прошло...
Узнать больше

В Рязани возобновили работу ярмарки выходного дня

Новости Рязани
В Рязани возобновили работу ярмарки выходного дня. В марте традиционные торговые площадки приостановили свою работу по распоряжению губернатора Николая Любимова. Первые ярмарки...
Узнать больше

В Рязани сняли на видео бегущего по дороге лося

Новости Рязани
Сообщается, что запись была сделана утром. Опубликовано видео в субботу, 6 июня. Лось оказался не на окраине города – он пробегал мимо НИТИ.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Ирина Маненкова – о театре, лингвистике, хореографии и пэчворке

Акценты
В четверг, 4 июня, гостем прямого эфира РИА "7 новостей" в Инстаграм стала актриса Рязанского областного музыкального театра Ирина Маненкова.
Узнать больше

5 фильмов, которые помогут пережить плохую погоду

Акценты
Наступившее лето пока что не радует теплом, зато щедро одаривает дождями. Пережить непогоду поможет тёплое кино. Представляем вам 5 фильмов, которые помогут...
Узнать больше

Всё о том, как будут сдавать ЕГЭ в Рязанской области

Акценты
Министр образования и молодёжной политики Рязанской области Ольга Щетинкина в прямом эфире рассказала о том, как в этом году будет проходить ЕГЭ....
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+