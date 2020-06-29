В Калужской области шесть человек претендуют на пост губернатора

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В Калужской области на пост губернатора политические партии выдвинули шесть кандидатов. Об этом сообщает издание «Весть».

Выборы в регионе пройдут в Единый день голосования, 13 сентября.

«Единая Россия» на выборах поддержит исполняющего обязанности главы региона Владислава Шапша.

КПРФ на выборах будет представлять Николай Яшкин. Ещё одна партия – КПСС (Коммунистическая партия социальной справедливости) выдвинула кандидатуру Александра Абросимова.

Кандидатом от ЛДПР выступит Виктор Тарасенков, от «Справедливой России» – Надежда Ефремова. Также будет кандидат и от «Партии роста» – Елена Ефанова.