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Новости мираПроисшествия

В Калининграде 11-летняя девочка забеременела от отчима-мигранта

Никита Брыкин

Следователи расследуют уголовное дело по обвинению 32-летнего иностранца в изнасиловании несовершеннолетней девочки в Калининграде, пишет «КП». Утверждается, что речь идет о выходце из Средней Азии.

Инцидент произошел этим летом. Сообщается, что гастарбайтер проживал с женщиной. Злоумышленнику приглянулась ее 11-летняя дочь, с которой он совершил половой акт, используя физическое превосходство и воспользовавшись беспомощным состоянием ребенка.

В октябре при обследовании девочки в медучреждении была выявлена беременность. Вскоре подозреваемого задержали. От него поступило несколько явок с повинной еще о ряде совершенных преступлений против половой неприкосновенности падчерицы. Насильнику грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

Следствием организован комплекс реабилитационного характера, направленных на минимизацию последствий причиненных ребенку психологических травм.

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