В Италии погибла эротическая фотомодель из Уфы

Вчера, 7 сентября, 35-летняя эротическая фотомодель из Башкирии погибли в Италии, сообщает Gorobzor.ru со ссылкой на издание Unionesarda.

Галина Федорова приехала со своим парнем на отдых в Сардинию. Пара арендовала лодку в Чиа и отправилась к морю вокруг Красного острова. Когда возлюбленные возвращались к пристани, их шлюпка разбилась о камни. Спасатели, которые незамедлительно прибыли на место, пытались вернуть девушку к жизни, однако ее сердце уже остановилось. Молодой человек смог выжить, его доставили в больницу в шоковом состоянии.

Согласно отчету полиции, фотомодель могла утонуть или погибнуть в результате травм от крушения. Мама Галины попросила в своем instagram-аккаунте о материальной помощи, чтобы забрать тело дочери на родину.